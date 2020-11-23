الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 23-11-2020 11:50 م

شاهد بالصور .. بناء مستشفى ميداني لحالات كورونا في عمان

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد ما اعلنت وزارة الصحة عن البدء في انشاء 3 مستشفيات ميدانية في الشمال والوسط والجنوب باشرت شركات المقاولات العمل فورا في تلك المستشفيات وبطاقة كاملة للعمل على الانتهاء من بناء وتجهيز تلك المستشفيات بالسرعة القصوى .

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وفي العاصمة عمان باشرت شركة متخصصة في مجال البناء العمل على بناء مستشفى ميداني داخل حرم مستشفى الامير حمزة وقد تم انجاز جزء كبير حتى الان من البناء الذي من المفترض ان ينتهي بعد شهر .

 

وكان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات قد صرح للوكيل الاخباري في وقت سابق ان المستشفى الميداني في عمان سيزيد عدد الاسرة المخصصة لحالات كورونا بواقع 350 سريرا . 

 





 




 

 


 

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