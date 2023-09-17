الأحد 17-09-2023
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الأحد، 17-09-2023 09:40 ص

شاهد بالصور.. فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني: نخوتنا تسابق الأقدام في درنة المنكوبة

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، عبر صفحتها على فيسبوك، صوراً لفريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، وهو بموقع الواجب، في منطقة درنة الليبية المنكوبة، بسبب الفيضانات والسيول التي اجتاحتها.  

وقالت المديرية في تعليقها على الصور:" هكذا تعلمنا في مدرسة الهاشميين: خطانا بالخير نمشيها فإن تعب الأنام ما تعبت خطاوينا".

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وأضافت:" فريق الإنقاذ الدولي الأردني: نخوتنا تسابق الأقدام... ودم العروبة ينبض في القلوب، يداً بيد وجهداً من بعد جهد بلا توقف لمساعدة الأشقاء الليبيين في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات في مدينة درنة".


وأردفت المديرية:" دعاؤنا بالرحمة لمن توفاه الله والخير كل الخير للناجين بإذنه تعالى".





 




 

 


 

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