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الإثنين، 29-08-2022 06:01 م

شاهد بالصور .. هذا ماحدث في مطعم سهول سحاب بعد مناشدة الفتاة !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر حشوداً من المواطنين داخل مطعم سهول سحاب، في العاصمة عمّان، خلال افتتاحه الرسمي عصر اليوم الاثنين 

وقالت الشابة الأردنية صاحبة المناشدة ربى طوابيني إنها لم تتوقع أن يحدث كل ما حدث".

وأضافت الشابة التي اثارت الشارع الأردني بمناشدتها لمساعدة والدها في التسويق للمطعم : " كل ما كنت آمل به أن يبيع والدي الكمية التي كانت موجوده ولم يكن هدفي إعلاني".

وناشدت الفتاة امس الاحد الأردنيين لدعم والدها الذي قرر فتح مطعم للشاورما .

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