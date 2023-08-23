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الأربعاء، 23-08-2023 09:18 ص

شاهد بالفيديو.. اكتشاف مصاغ ذهبي مزور والنقابة تحذر

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الوكيل الإخباري - أصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات تحذيرا هاما للمواطنين، حث على ضرورة تجنب شراء الذهب المستعمل، بالإضافة إلى التحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية غير المرخصة

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وشاركت النقابة مقطع فيديو يوثق  العثور على مصاغ ذهبي مزور وحذرت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة  :" النقابه العامة لتجارة الحلي والمجوهرات تحذر الاخوه المواطنين من شراء الذهب المستعمل والشراء من المواقع الالكترونية الغير مرخصة التي تعتمد على رخص البضائع وبدون أجور"

ونصحت النقابة المواطنين بشراء منتجات الذهب والمجوهرات من التجار المرخصين والمعتمدين لدى النقابة، مما يضمن سلامتهم وضمان شراء منتجات أصيلة ومطابقة لمعايير الجودة.

 

 




 

 


 

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