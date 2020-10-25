شاهد بالفيديو .. الملك والملكة يطمئنان على سلامة المصابين الأردنيين بالاعتداء في فرنسا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي على صحة الشابين الأردنيين المعتدى عليهم في إحدى المدن الفرنسية.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن الوزارة تتابع من خلال السفارة الاردنية في باريس حادثة الاعتداء، يوم الجمعة الماضي، على مواطن أردني وشقيقته في مدينة انجرز في شمال غرب فرنسا.



وأكد الفايز أن المواطنين بحالة صحية جيدة، وان الحادثة قيد التحقيق حاليا من قبل السلطات الفرنسية المحلية.

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