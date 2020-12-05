السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

شاهد إنقاذ شخصين حاصرتهما مياه السيول بالزرقاء

مطالبة جديدة بتأجيل أقساط القروض

شاهد بالفيديو مركبة تغرق في شوارع عمان

تنبيه هام للسائقين بسبب الاحوال الجوية

توضيح هام من التربية بشأن طلبة المدارس

الاحتلال يستدعي معلمة أثناء خروجها من الأقصى

انقلاب واضح على حالة الطقس في اليومين القادمين

المانيا تسجل 483 وفاة بكورونا وبلجيكا 109 وفيات

موظفو شركة خاصة لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام في عمان

أهمها الحظر الشامل .. قرارات مصيرية هامة قريبا

السبت، 05-12-2020 01:33 م

شاهد بالفيديو مركبة تغرق في شوارع عمان

0b473f8f-20c3-459e-bcde-b803340a0052


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمركبة تغرق في احد شوارع العاصمة عمان بالقرب من المدينة الرياضية بسبب تراكم مياه الامطار اليوم السبت . 

وتسود المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي ، السبت، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، وقد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان
 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fcb74c144875

شاهد إنقاذ شخصين حاصرتهما مياه السيول بالزرقاء

122020215582351326326

مطالبة جديدة بتأجيل أقساط القروض

maxresdefault

بيان صادر عن ورثة العلامة علي الحلبي رحمه الله

11202028195228504344997

تنبيه هام للسائقين بسبب الاحوال الجوية

وز

توضيح هام من التربية بشأن طلبة المدارس

21

الصحة توضح بشأن إصابة الأطفال بكورونا

أخبار متعلقة
a2_818

الرئيس الأرميني يصل إلى عمان

pic_144117

إغلاق السفارة الفلسطينية في عمان حتى إشعار آخر بسبب كورونا

1ae17ad2-acdd-489b-8186-211c7bc4fdba

توضيح من أمانة عمان حول العمل في اوقات الحظر الشامل - وثيقة

3202025121134707605310

توضيح أمني حول مقطع فيديو متداول لمواطن

11202018143216735923787

في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ فتاة بعبدون - فيديو

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

الأمانة تنفذ 7510 زيارات تفتيشية خلال شهر