شاهد بالفيديو مركبة تغرق في شوارع عمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمركبة تغرق في احد شوارع العاصمة عمان بالقرب من المدينة الرياضية بسبب تراكم مياه الامطار اليوم السبت .



وتسود المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي ، السبت، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، وقد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

اضافة اعلان





