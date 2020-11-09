شاهد ..بدء انتشار 53 ألف رجل أمن عام بالمملكة

الوكيل الإخباري - باشر ما يزيد عن 53 الف رجل امن عام من مختلف الوحدات والتشكيلات الانتشار في مواقعهم لحماية العملية الانتخابية في مختلف محافظات المملكة .

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جاء ذلك بعد أن وجه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة القادة والمديرين في الميدان إلى الإشراف المباشر على نشر القوة الأمنية في كافة مناطق ومحافظات المملكة مشدداً على اتباع أعلى درجات الحيادية والحزم في إنفاذ القوانين والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها.



وأكد اللواء الركن الحواتمة على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتوفير البيئة الآمنة للمواطنين في كافة المحافظات، من خلال القوة الأمنية التي باشرت ومنذ صباح اليوم استلامها لواجبها في تأمين سير العملية الانتخابية، ضمن جميع مناطق الاختصاص في المملكة.





















