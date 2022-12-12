شاهد : شرطي ينقذ فتاة سقطت من نافذة منزلها بعمان - فيديو

الوكيل الاخباري - أنقذ العريف صباح محمد الملاعبة من مرتبات الأمن العام فتاة بعد سقوطها من نافذة منزل ذويها في الطابق الثاني بإحدى المباني السكنية في العاصمة عمان .



وروى احد الجيران لإذاعة الأمن العام كيف كانت الفتاة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة تتواجد بشكل خطر على حافة نافذة منزلها في الطابق الثاني دون وجود ذويها.



وبين انهم قاموا بالاتصال على رقم الطوارئ 911 وصادف ذلك مرور العريف الملاعبه بالقرب من المنزل.



وعلى اثر مناشدة من الجيران ، بادر العريف الملاعبة الى تسلق احد الجداران للدخول الى باحة المنزل حتى وصل أسفل النافذة بعد أن تيقن أن الفتاة ومن غير إدراك منها لا تستجيب للنداءات، وعند سقوطها امسك الملاعبة بها وحماها من الارتطام بالأرض لينقذ حياتها بقصة أشبه ما تكون بالخيال.



وفي هذا الإثناء حضرت مرتبات الدفاع المدني وذوو الفتاة إلى الموقع حيث قاموا بتقديم الإسعافات الأولية لكليهما بعد أن تعرضا لرضوض بسيطة.

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