الأحد 18-12-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 18-12-2022 04:40 م

شاهد : صورة الشرطة الاردنية بملعب المباراة النهائية بقطر تلهب مواقع التواصل !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بصورة لنشامى الشرطة الأردنية المشاركة بواجب كأس العالم في قطر ومن ملعب لوسيل والمباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا وهم يؤدون صلاة الغائب على روح الشهيد العقيد عبد الرزاق الدلابيح .

ويُقدر عدد القوة الأمنية الأردنية المشاركة بتأمين مباريات مونديال قطر بـنحو 6 آلاف فرد من رجال الأمن العام والشرطة النسائية.

وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" إن معظم القوة عادت إلى الأردن في حين بقي عدد قليل منهم، من المقرر أن يغادروا قطر بعد انتهاء المباراة النهائية والتي ستجري اليوم الأحد  .

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