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الإثنين، 26-10-2020 11:11 ص

شاهد ..ضبط 150 الف حبة مخدرة بمظلات حدائق

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تتبعوا من ايام معلومات وردت اليهم حول امتلاك شخص من ذوي الاسبقيات الجرمية بقضايا المخدرات لكمية كبيرة من المواد المخدرة وسعيه لنقلها لاخفائها بطريقة سرية من اجل نقلها من احدى المحافظات وسط المملكة الى العاصمة.

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واضاف الناطق الاعلامي ان الفريق التحقيقي الذي تولى متابعة تلك المعلومات والتأكد منها ورصد تحركات الشخص المشبوه، تمكنوا من خلال جهود استمرت لايام من التأكد من المعلومات واماكن أخفاء ذلك الشخص للمواد المخدرة حيث جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته خمسة صناديق خشبية بداخلها خمس مظلات للحدائق .

وتابع الناطق الاعلامي انه وبتفتيش المظلات عُثر بداخل الجسور الحديدية للمظلات على 150 الف حبة مخدرة أُخفيت بطريقة سرية وما زال التحقيق جارياً في القضية.



 




 

 


 

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