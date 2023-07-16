شاهد : كيف تفاعل الأردنيون مع موجة الحر ؟

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



تصدر وسم #الشتاء_العاجل تفاعل الأردنيين اليوم عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر معبرين عن تشوقهم لفصل الشتاء في ظل الموجة الحارة التي تشهدها المملكة حاليًا



وتفاعل المغردون بطريقة طريفة ومميزة من خلال مشاركة صور ومقاطع فيديو تعبّر عن رغبتهم في قدوم فصل الشتاء وانتهاء الموجة الحارة التي تجتاح البلاد.



يأتي هذا التفاعل في ظل أول موجة حر تعيشها المملكة في صيف عام 2023، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا. ومن المتوقع أن تنحسر هذه الموجة الحارة بعد غد الثلاثاء.

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نسأل الله الشتاء العاجل، أما الشفاء العاجل لمحبين الصيف — مُضَر | Modar (@ivarmm) July 13, 2023