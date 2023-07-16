شاهد : كيف تفاعل الأردنيون مع موجة الحر ؟

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
تصدر وسم #الشتاء_العاجل تفاعل الأردنيين اليوم عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر معبرين عن تشوقهم لفصل الشتاء في ظل الموجة الحارة التي تشهدها المملكة حاليًا
وتفاعل المغردون بطريقة طريفة ومميزة من خلال مشاركة صور ومقاطع فيديو تعبّر عن رغبتهم في قدوم فصل الشتاء وانتهاء الموجة الحارة التي تجتاح البلاد.
يأتي هذا التفاعل في ظل أول موجة حر تعيشها المملكة في صيف عام 2023، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا. ومن المتوقع أن تنحسر هذه الموجة الحارة بعد غد الثلاثاء.
#الشتاء_العاجل— Daiaňa_AL_Qaм͠eR 👑 🇯🇴 (@danaalhajabd) July 15, 2023
حاس الارض رح تشتعل 🌇🌍☀️ pic.twitter.com/CJy5qqUnA1
نسأل الله #الشتاء العاجل— 𝓡𝓪𝓼𝓱𝓲𝓭 |رآشــد🇯🇴 (@Made_in_kingdom) July 14, 2023
والشفاء العاجل لمحبين الصيف
😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/RqKVypInu2
اسأل الله الشتاء العاجل والشفاء العاجل لمحبي الصيف ٠٠٠ 😳 pic.twitter.com/OT7g08hWsQ— 🤍💚خاااالد (@UVpnErJL4hJRWzU) July 15, 2023
نسأل الله الشتاء العاجل، أما الشفاء العاجل لمحبين الصيف— مُضَر | Modar (@ivarmm) July 13, 2023
اللهم انا نعوذ بك من جهنم و حر جهنم و نسألك الشتاء العاجل 😖💔🤲 pic.twitter.com/AeGyayGwtc— Mer_Iem (@MimiyaB1) July 8, 2023