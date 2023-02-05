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الأحد، 05-02-2023 10:53 م

شاهد : لحظة وفاة سائق وتدهور باص طلاب جامعة اردنية - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعت جامعة الزرقاء، بكافة كوادرها ومنسوبيها، السائق محمد الصباحين، الذي داهمته سكتة قلبية مفاجئة أثناء تأديته عمله.

وأظهر مقطع فيديو تدهور الباص عند إشارة الإسكان في إربد قبل إعلان وفاة الصباحين .

ونشرت الجامعة النعي عبر موقعها الرسمي : "تنعى جامعة الزرقاء، بكافة كوادرها ومنسوبيها، الموظف في دائرة الخدمات العامة / شعبة الحركة السائق محمد الصباحين، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم الاحد اثر سكتة قلبية مفاجئة أثناء تأديته عمله. وإذ تعزي جامعة الزرقاء ذوي السائق رحمه الله، فإنها تدعو العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه. انا لله وانا اليه راجعون " .

ووفق مصادر محلية ان الحادث لم يتسبب بوقوع اصابات بين الطلاب .

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