شاهد.. مواطن يسافر حول العالم دون الخروج من بيته

الوكيل الإخباري - منذ سنوات بعيدة المواطن محمد ملحس يحلم بأن يصبح طيارا، لكن ظروفه حالت دون اقترابه من قمرة قيادة طائرة لأسباب مالية والآن استطاع الرجل المتقاعد حاليا (77 عاما) تحقيق حلمه وبناء نموذج لقمرة طائرة بجهاز محاكاة طيران في قبو بيته لممارسة هوايته يوميا دون أن يخرج من البيت.



وقال ملحس الذي كان يعمل في الإدارة وعمل مديرا إداريا لمستشفى نحو 40 عاما، إن هذه لوحة الطائرة سيسنا 128 تبين لنا مجموعة من الأدوات التي تعطي أداء الطائرة منها سرعة الطائرة الهوائية، وضع الطائرة.





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وتمكن ملحس من ادخار بعض المال للحصول على رخصة قيادة طائرة ذات محرك واحد من أكاديمية طيران في عمان.





وقال وهو جالس أمام الأجهزة في قمرة طائرته ببيته الآن الطائرة في وضع طيران تحكم يدوي.

وأضاف كان عندي شغف شديد للطيران، لذلك قررت انه أعمل هذه القمرة وعملتها في البيت في التسوية وأصبح هذا المكان هو مكان كمنتدى لهواة الطيران.



وبدأ ملحس، وهو أب لثلاثة أبناء، بناء قمرته قبل تقاعده ببضع سنوات واستغرق الأمر منه أربع سنوات من البحث المكثف لمراجعة مخططات الطائرات لإكمال القمرة.



وقال سبب عدم استمراري في ممارسة الطيران بشكل مهني هو عدم قدرتي ماليا على أن أكمل الطيران وأتعلم طيران فلجأت إلى ما هو كلفة أقل جدا لممارسة هواية.



وأضاف "هذا المكان هو زي مطار في منطقة البيت اللي أنا موجود فيها. لما نيجي لهون بحس أهلي رايح على مطار بدي أقلع وأذهب إلى إحدى البلدان الأخرى، بطلب من زوجتي مرات تيجي تشاركني في الطيران إلا انها تطلب إنه ينختم جوازها حتى تسافر حقيقة".



وتابع محمد ملحس وهو جالس في قمرته نحن الآن في مرحلة الهبوط والاستعداد للهبوط في مطار هيثرو، نرجو من الركاب الكرام ربط الأحزمة والاستعداد والاستمتاع في لندن.











المصدر - البيان

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