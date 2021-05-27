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الخميس، 27-05-2021 04:31 م

شاهد - والدتا فرح وسارة ترويان لـ "الوكيل الإخباري" تفاصيل مؤلمة في أحداث غزة الأخيرة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

         تصوير : عدي البستنجي 

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قام فريق " الوكيل الإخباري"، اليوم الخميس، بالاطمئنان على طفلتي غزة " سارة و فرح " في مدينة الحسين الطبية واللتين تعرضتا لإصابات بليغة إثر قصف جيش الاحتلال في قطاع غزة أثناء التصعيد الأخير.


وتم الحديث مع والدة الطفلة سارة وقالت لـ " الوكيل الإخباري"، إن صحة ابنتي في حالة تحسن وذلك بفضل الله وجلالة الملك عبدالله الثاني والكادر الطبي الذي يبذل قصارى جهده للتسريع في عملية علاج سارة .


ومن جهتها أضافت والدة الطفلة فرح أن ابنتها تتماثل للشفاء والتي تعاني من أوجاع شديدة.


وثمنت توجهات جلالة الملك بعلاج الطفلتين في أراضي المملكة الأردنية.


وكان قد أوعز جلالته يوم السبت الماضي بعلاج الطفلتين " سارة و فرح " بعد تعرضهما لإصابات شديدة إثر عدوان الاحتلال الأخير .

 


 



 

 


 




 

 


 

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