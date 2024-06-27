شباب اربد تحتفي باليوبيل الفضي والمناسبات الوطنية

الوكيل الإخباري - احتفت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم الخميس، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية والمناسبات الوطنية.

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وقال نائب محافظ إربد حمدان السرحان، خلال رعايته مندوبا عن المحافظ الفعالية التي أقيمت في مسرح مديرية الشباب، إن المناسبات الوطنية، تمثل حدثا مفصليا شكل علامة فارقة في تاريخ المملكة ومسيرة بنائها، مشيرا إلى حجم الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.



وأضاف، أن الاستقلال، هو إنجاز هاشمي أردني بامتياز، وهو عنوان السيادة الحرة، حيث وصل الأردن لمكانة مرموقة بحكمة وجهد القيادة الهاشمية، مشيراً إلى أن طموحات الأردنيين لا حدود لها، وسطروا وطنا نموذجا يحتذى به بين دول المنطقة، بإنجازات وتحديثات سياسية واقتصادية وتنموية شاملة.



من جهته، قال مدير شباب إربد يحيى المومني، إن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية هذا العام له طابع خاص، لتزامنه مع اليوبيل الفضي للجلوس الملكي، لافتا الى ما شهدته المملكة من تحولات جذرية على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا محققة إنجازات ملموسة تعكس الرؤية الملكية للتنمية شاملة ومستدامة.



وبين أهمية الاستقرار والأمن كركائز أساسية للتنمية الشاملة وفقا للرؤى الملكية، مشيرا إلى أن اليوبيل الفضي ويوم الوفاء والبيعة يمثلان تأكيدا على استمرارية المسيرة والعهد بين العائلة الهاشمية والشعب الملتف حول قيادته الحكيمة.



بدوره، ثمن رئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، دور وزارة الشباب ومديرية شباب محافظة إربد التي ترعى الأندية والهيئات الشبابية انسجاما مع التوجيهات الملكية في رعاية الشباب ومبادراتهم التطوعية.



واشتملت الفعالية التي حضرتها، فعاليات رسمية وشعبية، على كلمات وقصائد شعرية قدمها أعضاء المراكز الشبابية وفقرات فنية وطنية.