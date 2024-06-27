الخميس 27-06-2024
الوكيل الاخباري
 

تحذير أمني إلى جميع المواطنين

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة عائلية أفضت لوفاة شخص في عمّان

بيان صادر عن المقاومة في غزة اليوم

بلدية إربد تزيل مخالفات واجترار كهرباء

التربية توضح حول أسئلة مبحث اللغة العربية للتوجيهي

ليبرمان: نحن نخسر الحرب في غزة

عبور 50 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

وزارة الشباب تختتم فعاليات برنامج "اسعَ"

البرلمان العربي يدعو لإعادة النظر بالقواعد الدولية الحاكمة بشأن غزة

الجوع ونقص الدواء يهددان حياة غزة والاحتلال يواصل الإبادة

الخميس، 27-06-2024 09:45 م

شباب اربد تحتفي باليوبيل الفضي والمناسبات الوطنية

1719513996260


الوكيل الإخباري - احتفت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم الخميس، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية والمناسبات الوطنية.

اضافة اعلان


وقال نائب محافظ إربد حمدان السرحان، خلال رعايته مندوبا عن المحافظ الفعالية التي أقيمت في مسرح مديرية الشباب، إن المناسبات الوطنية، تمثل حدثا مفصليا شكل علامة فارقة في تاريخ المملكة ومسيرة بنائها، مشيرا إلى حجم الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.


وأضاف، أن الاستقلال، هو إنجاز هاشمي أردني بامتياز، وهو عنوان السيادة الحرة، حيث وصل الأردن لمكانة مرموقة بحكمة وجهد القيادة الهاشمية، مشيراً إلى أن طموحات الأردنيين لا حدود لها، وسطروا وطنا نموذجا يحتذى به بين دول المنطقة، بإنجازات وتحديثات سياسية واقتصادية وتنموية شاملة.


من جهته، قال مدير شباب إربد يحيى المومني، إن الاحتفاء بالمناسبات الوطنية هذا العام له طابع خاص، لتزامنه مع اليوبيل الفضي للجلوس الملكي، لافتا الى ما شهدته المملكة من تحولات جذرية على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا محققة إنجازات ملموسة تعكس الرؤية الملكية للتنمية شاملة ومستدامة.


وبين أهمية الاستقرار والأمن كركائز أساسية للتنمية الشاملة وفقا للرؤى الملكية، مشيرا إلى أن اليوبيل الفضي ويوم الوفاء والبيعة يمثلان تأكيدا على استمرارية المسيرة والعهد بين العائلة الهاشمية والشعب الملتف حول قيادته الحكيمة.


بدوره، ثمن رئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، دور وزارة الشباب ومديرية شباب محافظة إربد التي ترعى الأندية والهيئات الشبابية انسجاما مع التوجيهات الملكية في رعاية الشباب ومبادراتهم التطوعية.


واشتملت الفعالية التي حضرتها، فعاليات رسمية وشعبية، على كلمات وقصائد شعرية قدمها أعضاء المراكز الشبابية وفقرات فنية وطنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعريف_القرآن_الكريم

أوقاف إربد الأولى تُجهز 215 مركزاً صيفياً لتحفيظ القرآن الكريم

10202320111658735874581

تحذير أمني إلى جميع المواطنين

1719509177940

المحافظة: يمكن لطلبة الجامعات ممارسة العمل الحزبي

file (12)

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة عائلية أفضت لوفاة شخص في عمّان

001

وفد من مركز مؤشر الأداء يزور المستقلة للانتخاب

file (11)

السفارة الأميركية تحيي ذكرى استقلال بلادها

أخبار متعلقة
1719429098657

اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

448041731_336387302824974_365966296157506333_n

بدء الدورة الرابعة من مهرجان صيف الأردن الجمعة

6669a80713118

محادثات أردنية نرويجية لبحث جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

33692-1-1-jpg-37917101531419951

ندوة بعنوان "حياة البادية بين الواقع والدراما" في إربد

64d71897851cd

مكافحة الأوبئة يصدر مجموعة من التوصيات للتعامل مع موجة الحر

664cf7ec5daa0

معهد تدريب مهني المفرق يحتفل بعيد الاستقلال