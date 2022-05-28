شباب : الاستقلال يدفعنا نحو استكمال مسيرة الأجداد

الوكيل الاخباري - يتطلع الشباب الأردني في غمرة احتفالاته بالعيد الـ 76 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية نحو مستقبل أكثر ازدهارا وإشراقا يكون عنوانه البناء على ما انجزه الأسلاف بعزيمة وإصرار وسواعد وهامات ما عرفت سوى حب الوطن والانتماء لترابه الطهور، ليبنوا دولة مستقلة، صغيرة من حيث الزمن، كبيرة بالإنجازات والنمو.



وعبّر الشباب في معرض حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الاعتزاز المقرون بالفخر بالوطن وقائده ومسيرة بناء الأردن، التي استندت إلى قواعد متينة أسهمت في تحقيق مفهوم الدولة الحديثة ذات السيادة والنهضة والتحديث المستمر بما يتناسب والمعطيات المحلية والعالمية.

اضافة اعلان