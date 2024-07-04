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الخميس، 04-07-2024 11:59 م

شباب العاصمة تحتفل باليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة العاصمة اليوم الخميس وبالتعاون مع نادي أبو نصير احتفالا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلال الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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جاء ذلك بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، ونائب أمين عمان محمد القيسي، ومدير شباب محافظة العاصمة انس القضاة، ورئيس نادي أبو نصير سلطان العواملة، ورؤساء الأندية والهيئات الشبابية والرياضية والمراكز الشبابية والمجتمع المحلي.


وقال الدكتور الجبور، إن اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش يمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ المملكة، إذ يسلط الضوء على التحولات الجوهرية التي شهدتها في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية، وبما يعكس التلاحم بين الشعب والقيادة.


وبين الجبور ما شهدته الحركة الشبابية والرياضية خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني من تطوير واستحداث المنشآت الشبابية والرياضية في كل محافظات المملكة وآخرها انطلاق جائزة الملك الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي .


من جهته، قال رئيس نادي أبو نصير سلطان العواملة، إن هذه المناسبة الوطنية تعتبر الأقرب لقلوب الأردنيين؛ لكونها تمثل وقفة اعتزاز بملك هاشمي يصل الليل بالنهار من أجل شعبه، حيث أصبح الأردن محط إعجاب وتقدير دول العالم لما ينعم به من قدر كبير من الحرية والديمقراطية والأمن والاستقرار إلى جانب تطور مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاقتصادية.


واشتملت الفعالية الاحتفائية على قصائد شعرية للشاعر حكمت الغزالي، وفقرات غنائية لفرقة اللوزيين.

 




 

 


 

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