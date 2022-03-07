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الإثنين، 07-03-2022 09:30 م

شباب العاصمة تختتم برنامج مهاراتي 2022

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الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية شباب محافظة العاصمة التابعة لوزارة الشباب، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من برنامج العاملين مع الشباب "مهاراتي" لعام 2022.

ووفقا لبيان الوزارة اليوم، قالت مديرة شباب محافظة العاصمة سناء ابو عباس، إن برنامج "مهارتي" الذي شارك فيه 150 شابا وشابة، عبر تطبيق الاتصال المرئي "زووم"، يهدف لصقل مهارات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية واكسابهم المهارات لمواجهة الضغوط وحل المشكلات.

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