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الثلاثاء، 31-05-2022 11:58 ص

شباب العاصمة تعتزم إنشاء محطة معرفة رقمية

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الوكيل الإخباري - تعتزم مديرية شباب محافظة العاصمة، إنشاء محطة معرفة رقمية في مركز شباب وشابات العاصمة، بهدف تزويد الشباب بمهارات تكنولوجيا المعلومات، وفقا لبيان عن المديرية اليوم الثلاثاء.

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جاء ذلك خلال مباحثات اجرتها المديرية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.


ويهدف انشاء محطة المعرفة الرقمية في المركز، الى تزويد الشباب بمهارات تكنولوجيا المعلومات، اضافة الى تطوير قدراتهم المعلوماتية.


وبحسب البيان، زارت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، ومديرة المبادرات ومحطات المعرفة في الوزارة ليزا حباشنة، مركز شباب وشابات العاصمة، للاطلاع على مدى جاهزيته، من اجل اقامة المحطة، وذلك بحضور رئيس مركز الشابات سناء الوديان، ورئيس مركز الشباب ممدوح ابو تايه.


وقدم رؤساء المركز خلال الزيارة، إيجازا عن الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع المحلي والشباب الأردني والجنسيات الأخرى.


واشادت الزعبي، بالخدمات التي تقدمها الوزارة، للشباب الأردني، من خلال توفير البرامج والانشطة المختلفة التي من شأنها المساهمة في تعزيز ثقافة المعرفة والانتاجية، مؤكدة دعم التعاون والتشاركية بين مؤسسات الدولة الحكومية والاهلية.

 




 

 


 

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