شباب العاصمة تنظم ورشة حول النظام المالي والإداري للأندية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب محافظة العاصمة مساء أمس الأربعاء، في بيت شباب عمان، ورشة عمل تفاعلية بعنوان "النظام المالي والإداري للأندية"، ضمن الخطة السنوية لمديرية الشباب.

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وتهدف الورشة الى مد جسور التواصل مع الأندية، والاطلاع على ما يستجد على العمل المالي والإداري للأندية.



وقالت مديرة شباب العاصمة سناء ابو عباس، خلال الورشة، إن الأندية من اهم المؤسسات التي ترعى الشباب، ولها تأثير في المجتمع، وهدفها الأول العناية بالشباب وتنمية قدراتهم وامكانياتهم،وأضافت، ان الورشة تهدف ايضا الى تطوير الأندية من النواحي الإدارية والمالية، والتركيز على الأهداف التي تشكلت من اجلها وتنفيذ أنشطتها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



وتحدث رئيس قسم الأندية والهيئات الشبابية محمود الكيلاني ورئيس القسم المالي محمد الكباريتي، حول الأمور الإدارية والمالية للأندية، وكيفية إدارة السجلات الإدارية والمالية، اضافة الى عدد من الإشكالات التي تواجه الهيئات الإدارية في الأندية والهيئات الشبابية، التي تصنف أحيانا الى مخالفات إدارية او مالية، مؤكدين ضرورة تلاشي هذه الإشكالات عن طريق الرجوع الى الأنظمة الداخلية للأندية الشبابية.