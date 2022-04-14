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الخميس، 14-04-2022 04:42 م

شباب العاصمة تنفذ أنشطة متعددة

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الوكيل الإخباري - واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة عمان والمراكز التابعة لها تنفيذ أنشطة متنوعة ثقافية واجتماعية وصحية وجاهياً.

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ووفقاً لبيان المديرية، اليوم الخميس، نفذ مركز شابات العاصمة، بالتعاون مع جمعية بيت الأمل لرعاية الأيتام مأدبة إفطار، بحضور 40 مشاركاً.


واشتملت الفعاليات على مسابقات ثقافية ودينية، وتوزيع طرود خير على المشاركين والمشاركات.


وتحدثت رئيس المركز، سناء الوديان، عن أهمية التعاون بين المراكز الشبابية والجمعيات الخيرية، وخاصة في شهر رمضان الكريم، وأهمية تقديم المبادرات الخيرية وتقديم الدعم والمساندة للمستحقين وذوي الاحتياجات الخاصة.


ونفذ مركز شابات العاصمة دورة تدريبية في فن تزيين وتحضير المائدة خلال شهر رمضان، بحضور 25 مشاركة.


وتضمنت الدورة كيفية اختيار مفارش الورود والشموع، بالإضافة إلى كيفية وضع المناديل واستخدام الأواني الفضية على طاولة السفرة.


ونفذ مركز شابات العاصمة حوارية توعوية عن الصحة والضغوط النفسية على الشباب، بحضور 30 مشاركاً ومشاركة.


واشتملت الجلسة الحوارية على أثر الضغوط النفسية على جسم الإنسان وأهم أعراض الضغوط النفسية وكيفية التخلص منها.

 




 

 


 

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