شباب العاصمة: دعم الأندية النسوية بالأنشطة والبرامج

الوكيل الإخباري - أكدت مديرة مديرية شباب محافظة العاصمة سناء أبو عباس، دعم الأندية الرياضية النسوية، من خلال الأنشطة والبرامج التي يقدمها النادي للمجتمع.

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جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد مساء أمس الأحد، في مبنى المديرية، بحضور رئيسة نادي المرأة الدكتورة نهاد البطيخي، ورئيسة نادي سما عمان سناء أبو سيدو، ورئيسة نادي العين الأردني لولو الفايز، ورئيسة النادي الوطني ميرال نرسسيان، بحضور رئيس قسم الأندية في المديرية محمود الكيلاني، حسب بيان صادر عن المديرية اليوم الاثنين.



وأوضح البيان أن عباس عرضت خلال الاجتماع، دور الأندية في دعم الشباب والشابات، وتنمية قدراتهم وامكاناتهم، من خلال الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والاجتماعية التي يقدمها النادي للمجمع.



واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه الأندية بشكل عام، والأندية ذات الطابع النسوي بشكل خاص، مشيرة الى دور الوزارة في تطوير وتقديم البرامج والدعم المطلوب والاستمرار بتقديم الانشطة النوعية، للنهوض بالعمل الشبابي وتعزيز دور المرأة في المشاركة الرياضية والثقافية والاجتماعية.