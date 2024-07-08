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الإثنين، 08-07-2024 10:16 م

شباب العاصمة ونادي أبو نصير يحتفلان باليوبيل الفضي

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب محافظة العاصمة وبالتعاون مع نادي أبو نصير احتفالا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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وحضر الاحتفال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، ونائب أمين عمان محمد القيسي، ومدير شباب محافظة العاصمة انس القضاة، ورئيس نادي أبو نصير سلطان العواملة، ورؤساء الأندية والهيئات الشبابية والرياضية والمراكز الشبابية وجمع غفير من المجتمع المحلي.


وقال الدكتور الجبور، إن اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش يمثل تحولا كبيرا في تاريخ المملكة، إذ شهد الأردن خلال فترة تولى جلالته سلطاته الدستورية تطورات سياسية واقتصادية وعلمية انعكست إيجابا على مختلف قطاعات التنمية في المملكة.


وبين الجبور أن الحركة الشبابية والرياضية شهدت خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطوير وتحديث للمنشآت الشبابية والرياضية في كل محافظات المملكة وآخرها انطلاق جائزة الملك الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي .

 




 

 


 

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