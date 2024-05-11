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السبت، 11-05-2024 12:23 م

شباب العقبة تنفذ برامج وأنشطة شبابية وثقافية وصحية

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الوكيل الإخباري - نفذت مديرية شباب محافظة العقبة والمراكز التابعة لها، عددا من البرامج والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية، بهدف إكساب المشاركين المهارات وتحفيزهم على ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة واستغلال أوقات الفراغ لديهم.

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وقال مدير مديرية شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية وضمن خططها السنوية للعام الحالي ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، حرصت على مشاركة أكبر عدد من الشباب في مختلف مناطق المحافظة في النشاطات التي نفذتها خلال العام الحالي بما يساهم في تطوير مهاراتهم وإظهار إبداعاتهم وقدراتهم المتنوعة.


وأوضح أن مركز شاب الريشة نفذ عدة نشاطات رياضية تحت عنوان "الرياضة وسيلة لغرس الأخلاق الحميدة"، من خلال ممارسة الألعاب الرياضية الجماعية والتخفيف من استخدام الأجهزة الذكية التي باتت تشكل خطراً على الصحة النفسية والاجتماعية والثقافية لهم إضافة الى مجموعة من الألعاب الكروية التي شارك فيها العديد من الفرق المحلية في المنطقة.


وأضاف أن فريق النخبة للقيادات الشبابية بالتعاون مع مركز شباب العقبة وإدارة مدرسة الطويسة الأساسية، نفذ مجموعة من الأنشطة التطوعية الترفيهية والدعم النفسي للطلبة التي استهدفت عددا من الصفوف بهدف إكسابهم المهارات الحياتية اليومية مثل تقدير الذات والمسؤولية المجتمعية واحترام الرأي والرأي الآخر من خلال تمارين ونشاطات ذهنية.


واختتم مركز شباب العقبة دورة في المهارات الرقمية، لتعزيز فرص الشباب والشابات في محافظة العقبة للانضمام إلى الشركات والجهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات.


ودعا المجالي الشباب الراغبين في المشاركة والاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنفذها المراكز الشبابية في العقبة، الى الانتساب لعضوية المراكز الشبابية من خلال الرابط https://eservices.moy.gov.jo.

 




 

 


 

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