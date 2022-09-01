شباب الكرك تختتم معسكرات الأمن والسلامة الوطنية

الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية شباب الكرك اليوم الخميس في متحف الحياة الشعبية التراثي التابع لبلدية الكرك الكبرى معسكرات الأمن والسلامة الوطنية بمشاركة عدد من الشباب والشابات من مختلف أنحاء المحافظة.



وأكد رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة الذي رعى فعاليات الاختتام أهمية هذه المعسكرات في رفع المستوى التوعوي الشبابي الأمني باعتبار أن الأمن بكل مفاهيمه أصبح ضرورة بتحقيق معايير الأمن والاستقرار في الأردن، مشيرًا إلى أن بلدية الكرك الكبرى، شريك إستراتيجي مع كل النشاطات والفعاليات والمعسكرات وصولا إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء عند الشباب.

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