شباب الكرك تطرح عددا من الأنشطة الشبابية

الوكيل الاخباري - أكد مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين على الدور التشاركي للشباب مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وصولا إلى استعادة النشاط الشبابي وتفعيله تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في الاهتمام بالشباب باعتبارهم عِمادُ الأمة ومستقبلها.



وأكد الحجازين في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن المديرية تضع العنصر الشبابي على سلم أولوياتها الوطنية، مؤكدا أن المديرية مستمرة في رسم السياسات والخطط الإستراتيجية الشبابية وصولا إلى تنفيذ أولوياتهم واحتياجاتهم وتعميق مشاركتهم في صناعة واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم.

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