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الجمعة، 11-12-2020 08:40 م

شباب الكرك تنفذ جلسات توعوية

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الوكيل الاخباري  - نفذت مديرية شباب الكرك بالتعاون مع مركز الفينق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية اليوم الجمعة عبر تطبيق الاتصال المرئي جلسات توعوية للشباب بعنوان "التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن" بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين في المراكز.
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وقال مدير المديرية الدكتور يعقوب حجازين، أن الجلسات استهدفت ستة مراكز شبابية (مركز شباب عي، مركز شباب الكرك، مركز شابات أدر، مركز شابات غور المزرعة، مركز شابات فقوع، مركز شباب غور المزرعة) من الفئة العمرية 15 عاما فما فوق.

ومن مركز الفينق، أكد المدرب خليل الوهاب أهمية التدريب المهني للشباب وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بما ينعكس إيجابا على نجاح المشاريع الريادية للشباب. من جهتها، أوضحت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في المديرية الدكتورة ثروت المعاقبة، أن الجلسات التوعوية شملت جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية وإحصائيات وأرقام تعكس واقع الشباب الحقيقي بالإضافة إلى بعض التوصيات التي تم تدوينها في الجلسات ليتم إلقاء الضوء عليها لمعالجتها مستقبلا.

 




 

 


 

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