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الخميس، 08-07-2021 12:27 ص

شباب الكرك تنفذ معسكرا شبابيا حول الامن الغذائي

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الوكيل الاخباري  - نفذت مديرية شباب محافظة الكرك الأربعاء في مبنى المديرية معسكرا شبابيا حول الزراعة والأمن الغذائي بعنوان(أكلنا من قدام بيتنا) بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات من مختلف أنحاء المحافظة.اضافة اعلان


وقالت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في المديرية الدكتورة ثروت المعاقبة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن هذا المعسكر يأتي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء التطوعية للعام الحالي ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الزراعة كواحدة من أدوات الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من خلال استثمار المساحات الموجودة أمام البيوت، وزراعتها بمحاصيل مناسبة تساهم في الاكتفاء الذاتي للأسر الأردنية.

 




 

 


 

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