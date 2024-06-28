شباب الكرك تواصل أنشطتها الشبابية والتطوعية

الوكيل الإخباري - واصلت مديرية شباب الكرك بالتعاون مع عدد من المراكز الشبابية التابعة لها أمس الخميس أنشطتها الشبابية والتطوعية بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة.

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ونظم مركز شابات فقوع النموذجي نشاطا بعنوان "التثقيف بالمهارات الحياتية"، أشارت خلاله المدربة أسماء المعاقبة إلى مجموعة من المهارات التي يمكن أن يمتلكها الشباب، كالقيادة الاتصال الفعال لتغيير مجتمعاتهم.



ونظم مركز شابات راكين نشاطا بعنوان "مهارات الحياة الأساسية" بمشاركه 20 شابة والذي استمر لمدة 3 أيام، وتحدثت خلالها المدربة انتصار الجعافرة حول مفهوم مهارات الحياة الأساسية وأهمية المهارات الاجتماعية لعمل مبادرات تعمل على تنميه المجتمع.



كما نظم مركز شباب أدر نشاطا بعنوان "السيرة الذاتية ومقابلات العمل"، أشار خلاله المدرب هيثم العبيديين إلى كيفية كتابة السيرة الذاتية بطريقة احترافية وتجنب الأخطاء المنتشرة عند كتابتها وكيفية كتابة الخطاب الافتتاحي للسيرة الذاتية.



ونظم مركز شابات مؤاب زيارة إلى المقامات تحت عنوان "مفاهيم الولاء والانتماء " تضمنت زيارة للمقامات في لواء المزار الجنوبي لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.



كما ونظم مركز شباب غور المزرعة نشاطا بعنوان "الصحة الإنجابية" حيث أشارت المتطوعة أريام الجعارات حول مفهوم الصحة الإنجابية ومرحلة المراهقة وما يتبعها من تغييرات.



ونظم مركز شباب وشابات ذات رأس دورة "أشغال يدوية القش"، حيث دربت خلالها المدربة غادة الطراونة المشاركات على حرفة القش وصناعة السلات، إضافة إلى تعليمهن المبادئ الأساسية لهذه المهارة.