الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

الثلاثاء، 25-10-2022 08:41 م

شباب كلنا الأردن تختتم دورة ريادة الأعمال بالعقبة

10202224162638595171430


الوكيل الاخباري -اختتمت في العقبة اليوم الثلاثاء دورة في ريادة الأعمال التي نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، لتأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديا وتشجعهم على تأسيس المشاريع الريادية .

وقال منسق الهيئة في العقبة عمر حربي العشوش إن الدورة التي شارك بها 30 شابا وشابة على مدار 4 أيام ،جاءت ضمن "برنامج شبابنا منتج" لتدريب الشباب وتهيئتهم لإقامة مشاريع خاصة بهم وتغيير اتجاهاتهم من التوظيف إلى التشغيل المنتج، لتعزيز مساهمة الشباب في سوق العمل وزيادة دافعيتهم نحو الاتجاه للمشاريع الذاتية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

www

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

10202225172151895771067

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

ww

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

1020222420037205834946

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

8202231201426310016233

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

أخبار متعلقة
image

فرصة عمل مميزة لدى شركة العقبة للمطارات

6346b275c3b19

العقبة الاقتصادية الخاصة: ملف توزيع أراض على المواطنين قيد العمل

82258005_1338181429695185_4342355658746626048_n

أيلة تجهز عيادة تغذية متطورة بمركز صحي العقبة الشامل

Freight trucks - (Archives)

إعادة طرح عطاء إدارة شاحنات الحبوب والبضائع

ExQjXHlW8AEBLZb

الفراية: المنطقة الصناعية في العقبة تحتاج لسياج أمني

3757923

حفل عمرو دياب في العقبة.. تذاكر وصل سعرها 2000 دينار