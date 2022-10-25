شباب كلنا الأردن تختتم دورة ريادة الأعمال بالعقبة

الوكيل الاخباري -اختتمت في العقبة اليوم الثلاثاء دورة في ريادة الأعمال التي نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، لتأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديا وتشجعهم على تأسيس المشاريع الريادية .



وقال منسق الهيئة في العقبة عمر حربي العشوش إن الدورة التي شارك بها 30 شابا وشابة على مدار 4 أيام ،جاءت ضمن "برنامج شبابنا منتج" لتدريب الشباب وتهيئتهم لإقامة مشاريع خاصة بهم وتغيير اتجاهاتهم من التوظيف إلى التشغيل المنتج، لتعزيز مساهمة الشباب في سوق العمل وزيادة دافعيتهم نحو الاتجاه للمشاريع الذاتية .

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