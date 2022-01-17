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الإثنين، 17-01-2022 10:10 ص

شباب كلنا الأردن تطلق برامج تدريبية في معان

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الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة معان، اليوم الاثنين، حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة الهادفة لبناء قدرات الشباب في محافظة معان وباديتها وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم على المشاركة العامة لخدمة مجتمعاتهم المحلية.

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وقال منسق الهيئة في معان أحمد الجرادين إنه تم إعداد خطة متكاملة لإعداد وتدريب فئات الشباب وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة في مختلف المجالات من خلال مجموعة من المدربين ذوي الاختصاص، إلى جانب إعداد برنامج للأعمال التطوعية الهادفة.


وبين الجرادين أن الخطة تتضمن دورات في اللغة الانجليزية ودورات إعداد المدربين ودورات مختصة في الحاسوب، بالإضافة إلى دورات تثقيفية تتعلق بالوعي العام وقضايا العنف والفكر المتطرف ومهارات التفاوض والإقناع وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتفكير الناقد ومهارات الحياة.


وأضاف ان الدورات تتضمن ايضا مهارات توليد الأفكار الريادية ومهارات بناء الفريق والعمل الجماعي وإدارة الوقت وتنظيم العمل والطباعة والسكرتارية والفوتوشوب.


واشار الى أن الهيئة تقوم بعقد شراكات مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية بالشباب لتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة بشكل مستمر للوصول إلى الشباب في محافظة معان وباديتها.


واكد أن فريق الهيئة يقوم باستقطاب الشباب والشابات في معان، ويعمل على توجيههم نحو الانخراط بالأعمال التطوعية والأنشطة الهادفة، كما يعزز لديهم روح الانتماء إلى الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة من خلال الأنشطة والبيئات التفاعلية التي تحمل المضامين والقيم الإنسانية والوطنية، إلى جانب تمكينهم من المهارات والخبرات التي تؤهلهم وتساعدهم للبحث عن الفرص القائمة في المجتمع.

 




 

 


 

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