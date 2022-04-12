شباب كلنا الأردن يشاركون برمضانيات في إربد

الوكيل الإخباري - قال منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد سامر مراشدة، إن فرق ومتطوعي الهيئة من شباب وشابات محافظة إربد يشاركون وبشكل يومي إلى جانب الحاكمية الإدارية ومديريات الزراعة والثقافة والتنمية والشباب بفعاليات رمضانيات، التي تقام حاليا وبشكل يومي في مدينة الحسن للشباب.

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وأكد المراشدة أن مشاركة شباب وشابات الهيئة تمثلت بالعملية التنظيمية حيث يتطوع يوميا ما يقارب الـ30 شابا وشابة بتنظيم عملية دخول المواطنين الذين يتجاوز عددهم عشرة آلاف شخص إلى المدينة، إضافة الى مساعدة كبار السن وذوي الإعاقات المختلفة والتأكد من سلامة إجراءات الدخول ومساعدة الأجهزة الأمنية في حفظ النظام أثناء حضور الفعاليات الرمضانية ومنها مسرح الأطفال والأمسيات الشعرية والأناشيد الدينية وتنظيم المسابقات.



وأضاف أن الهيئة قامت حتى الآن بتوزيع المئات من طرود الخير على العائلات الفقيرة والمعوزة في محافظة إربد، وهو نهج تتبعه الهيئة سنويا بالوقوف مع العائلات المحتاجة وبالشراكة مع القطاع الخاص.



وأشار المراشدة إلى أن الهيئة ستعمل في الأيام المقبلة على عقد سلسلة من الجلسات والمحاضرات الحوارية والتوعوية وعبر تطبيق زووم، والتي ستشتمل على مواضيع مختارة تتعلق بفعاليات شهر رمضان الفضيل ومنها الطقوس والروحانيات الدينية المختلفة.