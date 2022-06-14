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الثلاثاء، 14-06-2022 09:31 ص

شبكة مؤسسات التمويل الأصغر تنفي تأجيل القروض اسوة بالبنوك

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الوكيل الإخباري - قالت شبكة مؤسسات التمويل الأصغر (تنمية) إن قرار جمعية البنوك بالتنسيق مع البنك المركزي حول تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر حزيران الحالي لا يشمل شركات التمويل الأصغر . اضافة اعلان


وبينت الشبكة، في بيان وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه، أن القرار يشمل البنوك فقط، موضحة أن لكل شركة تمويل حرية قرارها في التأجيل من عدمة وفقا لسياستها الخاصة. 

واوضحت انه في حال قررت اي شركة تمويل تأجيل أقساط عملائها سيتم تبليغهم من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها.

وكان قد أكد مصدر أن قرار البنك المركزي وجمعية البنوك الذي صدر الأحد، بتأجيل قروض الأفراد عن شهر حزيران الحالي يشمل شركات التمويل الأصغر. 



وأضاف المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن شمول شركات التمويل بقرار البنك المركزي يأتي تنفيذاً لرقابة البنك واشرافه على هذه الشركات، إلى جانب النظام المالي الذي يقرره البنك لشركات التمويل العاملة في المملكة.

 




 

 


 

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