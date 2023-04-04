شراكة بين السفارة الأسترالية وأجيال السلام لدعم برنامج مناخي

الوكيل الاخباري - وقعت الحكومة الأسترالية، وهيئة أجيال السلام، عقد شراكة لدعم برنامج بودكاست العمل المناخي "موج" الذي تنفذه هيئة أجيال السلام، بقيادة مجموعة من الشبان.



ويأتي دعم هذه الاتفاقية التي وقعها السفير الأسترالي في الأردن برنارد لينش، والرئيس التنفيذي لهيئة أجيال السلام مارك كلارك، اليوم الثلاثاء، ضمن حفل خاص أقيم في مقر السفارة من خلال برنامج الدعم المباشر التابع للحكومة الأسترالية (DAP)، الذي تديره السفارة الأسترالية.

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