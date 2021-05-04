الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

10 أيام عطلة عيد الفطر في هذا البلد العربي

لجنة الأوبئة: عملية التطعيم لم تسر كما يجب

سعد جابر في منصب جديد

ايعاز من وزير الزراعة بدراسة الانضمام الى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

التربية: 3318 معلما ومعلمة يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

مؤشرات ايجابية على عودة الطلبة للمدارس الاردنية

حسن محمد بدوي عليان الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن... في ذمة الله

توجيهات من وزير التربية بشأن العام الدراسي الجديد

قطر: 3 وفيات و 640 إصابة جديدة بكورونا

الملك يطلع على دبابة سينتارو التي دخلت الخدمة حديثا

الثلاثاء، 04-05-2021 10:26 م

شرطة العقبة تطلق حملة افطار صائم

IMG-20210428-WA0009


الوكيل الاخباري - اقامت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة العقبة بالشراكة مع أعضاء المجلس الأمني المحلي، حملة "إفطار صائم" والتي اشتملت على توزيع وجبات الإفطار على عدد من عمال الوطن العاملين في الميدان والمتأخرين عن الوصول إلى منازلهم، تقديرا لهم .

اضافة اعلان
 

وقال مدير شرطة العقبة العقيد سائد القطاونة إن الحملة اشتملت على توزيع 120 وجبة افطار على عمال الوطن العاملين في الميدان تقديرا لجهودهم التي يبذلونها لخدمة الوطن.

 

وأشار إلى أن الحملة تأتي ضمن رسالة جهاز الأمن العام الإنسانية للتواصل مع أبناء المجتمع المحلي وتجسيدا للتعاضد والتكافل الاجتماعي.

 

وثمن عمال الوطن هذه اللفتة الطيبة من جهاز الأمن العام، مؤكدين اعتزازهم بهذا الجهاز، وقدموا شكرهم للقائمين على هذه المبادرة الكريمة.

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
52021205324406334587

لجنة الأوبئة: عملية التطعيم لم تسر كما يجب

3202124153417715676024

سعد جابر في منصب جديد

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)

ايعاز من وزير الزراعة بدراسة الانضمام الى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

التربية

التربية: 3318 معلما ومعلمة يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

4202113142021537406357

مؤشرات ايجابية على عودة الطلبة للمدارس الاردنية

220216203124445169941

توجيهات من وزير التربية بشأن العام الدراسي الجديد

أخبار متعلقة
1

مجلس الصحفيين يتابع حقوق النقابة المالية

3202128191217996719740

مدير الامن العام يوعز بتكريم الملازم رولى ابو رمان