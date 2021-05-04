شرطة العقبة تطلق حملة افطار صائم

الوكيل الاخباري - اقامت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة العقبة بالشراكة مع أعضاء المجلس الأمني المحلي، حملة "إفطار صائم" والتي اشتملت على توزيع وجبات الإفطار على عدد من عمال الوطن العاملين في الميدان والمتأخرين عن الوصول إلى منازلهم، تقديرا لهم .

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وقال مدير شرطة العقبة العقيد سائد القطاونة إن الحملة اشتملت على توزيع 120 وجبة افطار على عمال الوطن العاملين في الميدان تقديرا لجهودهم التي يبذلونها لخدمة الوطن.

وأشار إلى أن الحملة تأتي ضمن رسالة جهاز الأمن العام الإنسانية للتواصل مع أبناء المجتمع المحلي وتجسيدا للتعاضد والتكافل الاجتماعي.

وثمن عمال الوطن هذه اللفتة الطيبة من جهاز الأمن العام، مؤكدين اعتزازهم بهذا الجهاز، وقدموا شكرهم للقائمين على هذه المبادرة الكريمة.





