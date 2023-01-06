الجمعة 06-01-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات دولية ملزمة تضمن حماية الوضع القائم في القدس

الخارجية تتابع حادثة فقدان التواصل مع طالب أردني في بريطانيا

شرطة انجلترا تعلن عن فقدان شاب أردني منذ 16 يوما

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس

أمطار في طريقها إلى المملكة

الجيش الباكستاني يحبط عملية إرهابية كبيرة ويقتل 11 إرهابيا

طبيب أردني يمثّل الأردن في واشنطن

بريطانيا: تراجع أسعار المنازل في البلاد للشهر الرابع على التوالي

انخفاض أسعار الغذاء عالميا الشهر الماضي

وفيات الجمعة 6-1-2023

الجمعة، 06-01-2023 03:32 م

شرطة انجلترا تعلن عن فقدان شاب أردني منذ 16 يوما

احمد


الوكيل الاخباري - أعلنت شرطة مقاطعة "Essex" في إنجلترا، عن فقدان شاب أردني يبلغ 21 عاما، منذ الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2022.

اضافة اعلان


وقالت الشرطة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن الشاب أحمد دبور مقيم في "كولشيستر" مفقود منذ 16 يوما.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخارجية

الخارجية تتابع حادثة فقدان التواصل مع طالب أردني في بريطانيا

نعي الوكيل

التربية تنعى وفاة الطفلة لجين الخطيب

طبيب

طبيب أردني يمثّل الأردن في واشنطن

464772

طلبة الثانوية العامة يستكملون امتحان الدورة التكميلية غدا

0998e685-50a7-437f-beb1-1fb55642d42f

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب ايهاب مقدادي

63b7df997ba98

أكثر من مليون دينار عجر مالي مترتب على بلدية النسيم

أخبار متعلقة
6 (1)

الملكة تهنئ بمناسبة رأس السنة الميلادية