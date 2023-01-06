شرطة انجلترا تعلن عن فقدان شاب أردني منذ 16 يوما

الوكيل الاخباري - أعلنت شرطة مقاطعة "Essex" في إنجلترا، عن فقدان شاب أردني يبلغ 21 عاما، منذ الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2022.
وقالت الشرطة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن الشاب أحمد دبور مقيم في "كولشيستر" مفقود منذ 16 يوما.
Ahmed Dabbour, 21, is missing from #Colchester.— Essex Police (@EssexPoliceUK) January 5, 2023
He travelled to #Dover in #Kent via #Stratford on 22 December and hasn't been seen or heard from since.
Any info call us on 999 quoting incident 639 of 25 December. pic.twitter.com/N879I9Njnu