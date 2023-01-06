شرطة انجلترا تعلن عن فقدان شاب أردني منذ 16 يوما

الوكيل الاخباري - أعلنت شرطة مقاطعة "Essex" في إنجلترا، عن فقدان شاب أردني يبلغ 21 عاما، منذ الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2022.

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وقالت الشرطة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن الشاب أحمد دبور مقيم في "كولشيستر" مفقود منذ 16 يوما.