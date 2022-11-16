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الأربعاء، 16-11-2022 09:34 م

شرطة جرش تطلق مبادرة مدرسة أصدقاء الأمن العام

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الوكيل الاخباري - أطلق مدير مدير شرطة جرش العقيد خليل وريكات، اليوم الأربعاء، مبادرة مدرسة أصدقاء الأمن العام، في مدرسة الفيحاء الاساسية للبنات بحضور مدير تربية محافظة جرش الدكتور باسم عضيبات، و عدد من أبناء المجتمع المحلي بمنطقة المشيرفة.

وأكد العقيد وريكات أهمية عقد هذه المبادرات، والتي تهدف إلى إكساب الطلاب معلومات ومفاهيم جديدة في مواضيع تساعدهم في حياتهم اليومية والعملية وتجعل منهم رديفا لرجل الأمن العام، وتساهم من خلالها بالتواصل مع المجتمع المحلي وتقرب العلاقة ما بين المواطن ورجل الأمن العام في ظل الانفتاح الحقيقي للأمن العام على المجتمع بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع.

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