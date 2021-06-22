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الثلاثاء، 22-06-2021 04:26 م

شرطي سير يعثر على حقيبة تحتوي على مبلغ مالي كبير ويردها لصاحبها

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - عثر شرطي سير في محافظة الكرك على حقيبة تعود لأحد موزعي شركات الاتصالات تحتوي على بطاقات شحن بقيمة 6 آلاف دينار و 125 نقدا.

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وقال مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه لـ الوكيل أنه وبعد أن عثر الشرطي على الحقيبة قام بتسليمها لأقرب مركز أمني، حيث تم إعادتها لصاحبها بالطرق الرسمية والقانونية.

 

وأكد صاحب الحقيبة أحمد الصعوب لـ الوكيل أنه بعد فقدانه للحقيبة بنصف ساعة تم التواصل معه، وإبلاغه عن موقع المركز الذي تتواجد به الحقيبة، وانه وبعد أخذ الأجهزة الامنية كافة المعلومات المتعلقة بمحتويات الحقيبة تم تسليمها له.

 

وشكر الصعوب شرطي السير على امانته وإخلاصه في عمله، لافتا أن هذا ليس بالغريب على الأجهزة الأمنية المعروفة بأخلاقها وحرصها على امن وامان المملكة.

 

 

 




 

 


 

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