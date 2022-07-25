شرطي سير ينقذ طفلاً من الموت في إربد

الوكيل الإخباري -

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قال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، إن لطف الله ويقظة أحد نشامى رجال السير خلال عمله في الميدان بمحافظة اربد، أنقذت طفلا من الموت بالاختناق، بعد أن تم مشاهدة الطفل ملقى على الأرض وهو في حالة إغماء.وبين الخطبا خلال التقرير المروري الصباحي، عبر إذاعة الأمن العام، أن شرطي السير قام على الفور باسعاف الطفل الى مستشفى الاميرة بسمة، وتبين أنه كان يعاني من حالة بلع للسان وتعرضه لحالة اختناق.وأضاف انه تم اجراء اللازم من قبل الكوادر الطبية في المستشفى وحالته العامة جيدة وتم تسليمه لذويه.وأكد على أن رجال الأمن العام مستمرون بترسيخ مفهوم واجباتهم التي تقوم بالأساس على حماية والحفاظ على أرواح المواطنين، من خلال الحس الامني والانساني لتقديم يد العون والمساعدة في أي وقت كان.