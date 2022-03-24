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الخميس، 24-03-2022 11:20 م

شرطي ينقذ حياة طفلة في عمان

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 الوكيل الاخباري -   قالت مديرية الأمن العام إن أحد رقباء السير في منطقة وسط البلد تمكن من إنقاذ حياة طفلة تعرضت لحالة اختناق.

وفي التفاصيل، تفاجأ رقيب سير أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية مساء الخميس، في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان بمواطن يترجل من سيارته بحالة من الهلع ويحمل طفلته بين يديه.

وعانت الطفلة التي كانت في حالة فقدان كامل للوعي من حالة صحية عارضة تسببت لها في اختناق، الأمر الذي أصاب والدها بحالة ارتباك فاوقف سيارته في منتصف الشارع العام وركض نحو رجل السير، مستنجداً به.

رجل السير بدوره حمل الطفلة التي كانت في حالة خطرة، وركض بها لمسافة طويلة تقدر بحوالي نصف كيلومتر حتى وصل سيارة إسعاف تواجدت في المكان.

وقام فريق الإسعاف على الفور باستلام الطفلة، والقيام بعملية إنعاش قلبي رئوي للطفلة وبكل حرفية مما أسهم بإعادة النبض و التنفس والعلامات الحيوية لها داخل سيارة الإسعاف، حتى أصبحت بحاله جيدة، ثم تم نقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى البشير.

وغادرت الطفلة “زينة” المستشفى بحالة جيدة، وأصر والدها على العودة إلى مكان تواجد رجل السير في وظيفته الرسمية، ليشكره ويلتقط صورة لزينة وهي بين أحضانه.

الرقيب أحمد أب لطفلين في مثل عمر زينة، تركهما في قريته البعيدة، ليقوم بواجبه، شأنه شأن كافة زملائه من رجال الأمن الذين يعتبرون كل الأردنيين عائلتهم، فهم هنا يحمون ويساعدون ويخدمون، ولهم زملاء يقومون بذات الدور في مناطق سكناهم .

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