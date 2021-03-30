شرط للراغبين بالاستفادة من الحوافز الحكومية التي سيتم الاعلان عنها

الوكيل الاخباري -

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أكد مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، أن التسجيل على منصة تلقي مطعوم فيروس كورونا سيكون أمرا حيويا خلال المرحلة المقبلة.وأوضح شركس في مداخلة عبر شاشة المملكة إن التسجيل على المنصة سيكون شرطا لاستفادة الشخص من أية حوافز حكومية سيتمّ الاعلان عنها، ولن يتمّ تطبيق تلك الحوافز أو الحزم إلا على الأشخاص المسجلين عبر المنصة.وأضاف إن التسجيل على المنصة هو السبيل الوحيد لحصول الشخص على مطعوم كورونا.ولفت إلى أن نسبة الاقبال على التسجيل لتلقي اللقاح ارتفعت، فيما انخفضت نسبة التخلف عن الموعد.