الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 12:59 م

شرط هام للحصول على المستحقات المالية من الضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن التسجيل على منصة التطعيم لتقلي لقاح كورونا شرطاً أساسياً لاستفادة العامل من برنامج استدامة وذلك اعتباراً من مطلع شهر حزيران القادم.
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وبينت المؤسسة أن تحويل مستحقات العامل من البرنامج ستبقى معلقة لحين ثبوت تسجيل العامل على المنصة الرسمية للتطعيم أو تلقيه اللقـاح.

 كما أوضحت أنه يتوجب على العامل الالتزام بالموعد المحدد لتقلي اللقاح، وفي حال استنكافه لسبب غير مسوغ سيتم إيقاف صرف مستحقاته من البرنامج بالإضافة إلى استرداد كافة المبالغ المصروفـة مع الفائدة القانونيـة.
 

 

 




 

 


 

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