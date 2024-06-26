شركات أردنية ناشئة تشارك في كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، مشاركة شركات أردنية ناشئة في كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا.

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، ينظم كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا التحالف العالمي للابتكار والتكنولوجيا والخدمات، خلال الفترة من 4 إلى 7 تشرين الأول المقبل في أرمينيا، حيث ستتنافس 32 شركة من 16 دولة للحصول على الكأس.



وقالت "إنتاج" إن كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا من أبرز البطولات العالمية التي تحتفي بأفضل الشركات التقنية الناشئة على مستوى العالم، حيث يهدف إلى تعزيز الابتكار والاستثمار والتعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين، ما يسهم في دفع نمو النظام البيئي للتكنولوجيا على الصعيد العالمي، وإمكانية اكتشاف شركات ناشئة قد تصبح "يونيكورن" المستقبل.



وأوضحت أن هذه البطولة الفريدة تبدأ بمنافسة وطنية لتنتقل إلى منافسة عالمية، حيث يجري تحديد واستعراض أفضل الشركات الناشئة من خلال أعضاء التحالف في مختلف البلدان، وتختتم بالنهائيات العالمية التي ستعقد في مؤتمر العالم للابتكار والتكنولوجيا في عام 2024.



بدوره، قال المدير التنفيذي للبرامج في جمعية "إنتاج" زياد المصري "إن مشاركة شركاتنا الناشئة في كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الأردن في الساحة التقنية العالمية، لاتاحة الفرصة أمام الشركات الأردنية الناشئة للتواصل مع المستثمرين الدوليين وصناع القرار في الصناعة".



وأضاف أن هذه البطولة الديناميكية تجمع بين مجموعة متنوعة من رواد التكنولوجيا، والمستثمرين، وصناديق رأس المال الجريء، ووكالات تطوير الاقتصاد الحكومية، ومسرعات الأعمال، ومزودي المنصات الرقمية، والمواهب التقنية.



وأكد المصري، أن الشركات الناشئة المشاركة تحظى بفرص للحصول على تمويل، والوصول المباشر إلى صناع القرار المؤثرين في الصناعة، حيث تعمل بطولة كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا كنقطة انطلاق للوصول إلى الأسواق الدولية وتكوين روابط مع الأطراف الرئيسية، في حين سيمنح الفائز العالمي بكأس العالم للابتكار والتكنولوجيا، تمويلاً وجوائز وحوافز.



يشار إلى أن جمعية إنتاج هي عضو في التحالف العالمي للابتكار والتكنولوجيا والخدمات لأعضاء جمعيات التكنولوجيا من أكثر من 80 دولة، حيث يمثل أعضاؤه أكثر من 90 بالمئة من سوق التكنولوجيا العالمي.