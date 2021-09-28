شركات إسكان تطالب بتسريع منح التراخيص وأذونات الأشغال للمشاريع

الوكيل الإخباري - طالبت شركات إسكان أمانة عمّان الكبرى، بضرورة الإسراع بمنح التراخيص وأذونات الأشغال للمشاريع.

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ودعت الشركات بمذكرة موقعة وموجهة لرئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة بالعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الذي يعتبر من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة الأردنية.



وقالت الشركات الموقعة على المذكرة، إنه بحال لم يتم حل ملف تأخير منح التراخيص وأذونات الأشغال من أمانة عمّان ،فستتم مخاطبة رئاسة الوزراء ممثلة برئيس الوزراء بشر الخصاونة لحل المشكلات.

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