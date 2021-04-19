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الإثنين، 19-04-2021 03:51 م

شركات الاتصالات الاردنية تبدأ بإيقاف خدماتها على هذه الهواتف

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الوكيل الاخباري - بدأت شركات الاتصالات الرئيسية الثلاثة العاملة في الأردن، إيقاف خدمات الجيل الثاني للهواتف المتنقلة، بإرسال رسائل نصية لمشتركيها تشير من خلالها إلى أنها ستوقف جميع الخدمات المقدمة من خلال هذا الجيل.
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ويترتب على إلغاء الجيل الثاني بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لـ "المملكة"، إيقاف دعم الهواتف غير الذكية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أجهزة لا تدعم العمل أيضا على شبكة الجيل الثالث والرابع التي تكون في معظمها هواتف غير ذكية، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي وبدء دراسات الجيل الخامس.

وأشارت الهيئة إلى أن مزودي الخدمة سيوفرون سبل الدعم كافة للفئات التي قد تتأثر من إغلاق هذه الشبكة منها ما يصل إلى استبدال الهواتف القديمة بأخرى ذكية.

 




 

 


 

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