الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

تخصيص مقاعد طب لأبناء العاملين في الصحة

التربية : اجراء حوالي 15 ألف فحص عشوائي في المدارس

شركات الاتصالات المتنقلة تتجه لإيقاف شبكات الجيلين الثاني والثالث

التربية لـ الوكيل : توزيع كافة الكتب المدرسية على الطلبة

إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء

مشتركة في الأعيان توافق على قانون الإدارة المحلية

تنويه من وزارة التنمية الاجتماعية

الأسواق الناشئة أرض خصبة للعملات المشفرة

144 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الأحد، 05-09-2021 01:47 م

شركات الاتصالات المتنقلة تتجه لإيقاف شبكات الجيلين الثاني والثالث

انترنت


الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن جميع الرخص الممنوحة من قبل الهيئة للشركات مقدمة خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة العامة والعاملة باستخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الثاني للاتصالات، قد تم تجديدها ومنحها ميزة حيادية استخدام التكنولوجيا.

اضافة اعلان


وبينت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن الرخص الممنوحة حالياً من قبل الهيئة للشركات العاملة باستخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الثالث سوف ينتهي استخدام التكنولوجيا على معظمها، وذلك خلال مدة زمنية لا تتعدى الـ 6 سنوات مقبلة.


ودعت الهيئة، جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومستوردي أجهزة الاتصالات في المملكة، إلى عدم شراء أي أجهزة أو أنظمة اتصالات تدعم العمل فقط على الجيلين المذكورين، كون مدة الاستخدام ستكون محدودة لعدم قدرتها على دعم العمل باستخدام تكنولوجيا شبكات الاتصالات الحديثة مثل الجيل الرابع وما بعدها، ما سيؤدي إلى صعوبة الحصول على الخدمة من خلال هذ الأجهزة مستقبلاً. وأوضحت أنها لا تملك أي مسوغ قانوني يتيح لها فرض استخدام نوع معين من التكنولوجيا، حيث أن الشركات التي تقوم بتجديد رخص الترددات الممنوحة لها أصبحت تملك ميزة حيادية التكنولوجيا التي تمكنها من الاستثمار في تشغيل أحدث خدمات تكنولوجيا الاتصالات الراديوية داخل المملكة واستثمار أفضل للترددات.


واضافت ان العديد من شركات الاتصالات في دول العالم باشرت منذ عدة سنوات بإيقاف العمل بتكنولوجيا شبكات الجيل الثاني والثالث للاتصالات المتنقلة، واستبدالها بتكنولوجيا شبكات اتصالات أخرى حديثة نظرا لقدمها وعدم كفاءتها باستخدام موارد الطيف الترددي وعدم تلبيتها لمتطلبات تشغيل بعض تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1604596093474

تخصيص مقاعد طب لأبناء العاملين في الصحة

مدرسة

التربية : اجراء حوالي 15 ألف فحص عشوائي في المدارس

92021394311626628673

التربية لـ الوكيل : توزيع كافة الكتب المدرسية على الطلبة

main_image61349e54e7ac6

إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء

الرئاسة

تنويه من وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار متعلقة
8202111125259407312585

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

كنافة

نقيب أصحاب المطاعم لـ الوكيل : نتائج التوجيهي تنعش القطاع

وزير العمل 4

وزير العمل: لا تمديد لفترة قوننة أوضاع العمالة المخالفة

الملك

الملك يعزي الرئيس اللبناني بضحايا حادث انفجار عكار

12202023191434895404745

بيان صادر عن دائرة الآثار العامة حول دفائن تركية في الأردن

تجارة

الحكومة: سيتم ضبط عمل التجارة الإلكترونية