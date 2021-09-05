شركات الاتصالات المتنقلة تتجه لإيقاف شبكات الجيلين الثاني والثالث

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن جميع الرخص الممنوحة من قبل الهيئة للشركات مقدمة خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة العامة والعاملة باستخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الثاني للاتصالات، قد تم تجديدها ومنحها ميزة حيادية استخدام التكنولوجيا.

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وبينت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن الرخص الممنوحة حالياً من قبل الهيئة للشركات العاملة باستخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الثالث سوف ينتهي استخدام التكنولوجيا على معظمها، وذلك خلال مدة زمنية لا تتعدى الـ 6 سنوات مقبلة.



ودعت الهيئة، جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومستوردي أجهزة الاتصالات في المملكة، إلى عدم شراء أي أجهزة أو أنظمة اتصالات تدعم العمل فقط على الجيلين المذكورين، كون مدة الاستخدام ستكون محدودة لعدم قدرتها على دعم العمل باستخدام تكنولوجيا شبكات الاتصالات الحديثة مثل الجيل الرابع وما بعدها، ما سيؤدي إلى صعوبة الحصول على الخدمة من خلال هذ الأجهزة مستقبلاً. وأوضحت أنها لا تملك أي مسوغ قانوني يتيح لها فرض استخدام نوع معين من التكنولوجيا، حيث أن الشركات التي تقوم بتجديد رخص الترددات الممنوحة لها أصبحت تملك ميزة حيادية التكنولوجيا التي تمكنها من الاستثمار في تشغيل أحدث خدمات تكنولوجيا الاتصالات الراديوية داخل المملكة واستثمار أفضل للترددات.



واضافت ان العديد من شركات الاتصالات في دول العالم باشرت منذ عدة سنوات بإيقاف العمل بتكنولوجيا شبكات الجيل الثاني والثالث للاتصالات المتنقلة، واستبدالها بتكنولوجيا شبكات اتصالات أخرى حديثة نظرا لقدمها وعدم كفاءتها باستخدام موارد الطيف الترددي وعدم تلبيتها لمتطلبات تشغيل بعض تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

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