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الجمعة، 17-03-2023 01:50 م

شركات تأمين عاملة في الأردن تؤكد عدم تعاملها مع بنوك أميركية مفلسة

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الوكيل الإخباري- أكدت شركات تأمين عدة عاملة في الأردن، عدم تعاملها مع البنوك الأميركية التي تم إعلان إفلاسها مؤخرا، وفق إفصاحات منشورة على موقع بورصة عمان.اضافة اعلان


وجاء رد شركات التأمين بناء على كتب رسمية صدرت من هيئة الأوراق المالية تتعلق بالانكشاف على البنوك الأميركية التي أعلنت إفلاسها، وفق إفصاحات اطلعت عليها "المملكة".

وقالت الشركات إنه لا يوجد انكشاف بشكل مباشر أو غير مباشر على البنوك التي أعلنت إفلاسها في الولايات المتحدة وعليه لا يوجد أثر مالي عليه.

وكانت عدة بنوك عاملة في الأردن أعلنت مؤخرا عدم تعاملها مع البنوك الأميركية المفلسة في الوقت الذي أكد البنك المركزي الأردني الخميس، أنه لا يوجد أي تداعيات سلبية على القطاع المصرفي الأردني تأثراً بالأوضاع المالية التي تعرض لها كل من بنكي "سيليكون فالي، وسيغنتشر" الأميركيين؛ نظراً لعدم امتلاك البنوك الأردنية أي ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى أي منهما.

وتسببت الأزمة التي عصفت بمصرف "سيليكون فالي بنك" (إس في بي) الذي أغلقته السلطات الأميركية، في موجة من الذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في العام 2008.

 




 

 


 

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