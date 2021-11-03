شركات : تكلفة رحلة العمرة براً 300 دينار



الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم شركات الحج والعمرة كمال ابو ذياب، إن استئناف أداء مناسك العمرة براً، سيساهم بانخفاض تكاليف الرحلات وسيزيد من إقبال المواطنين على أداء العمرة، حيث تبلغ تكلفة الرحلة الآن بين 280 إلى 300 دينار.



وأكد أبو ذياب في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن قرار استئناف رحلات العمرة برا سينعكس ايجابا على قطاع النقل البري وعلى شركات الحج والعمرة المتوقف عملها منذ نحو عامين بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن ارتفاع التكلفة جواً، والتي وصلت إلى 600 دينار كان وراء ضعف الإقبال على السفر لأداء العمرة. وعزا الارتفاع الطفيف بأسعار الرحلات براً، إلى التعليمات الجديدة الصادرة عن السعودية والتي تشترط بأن يكون السكن فقط بالغرف الثنائية وليس الرباعية.

اضافة اعلان