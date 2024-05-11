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السبت، 11-05-2024 09:49 ص

شركات صناعية أردنية تشارك بمعرض سيال كندا الغذائي

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الوكيل الاخباري- تبدأ شركات صناعية متخصصة بمجال الغذاء، يوم الأربعاء المقبل، مشاركتها بمعرض سيال كندا الغذائي الذي سيقام في مدينة مونتريال.

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وبحسب بيان، اليوم السبت، لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنسق المشاركة الأردنية، يعتبر معرض سيال كندا من أهم المعارض الدولية في مجال التصنيع الغذائي في ظل المشاركة الواسعة فيه من مختلف دول العالم.


وأكد رئيس الجمعية أحمد الخضري أن تنسيق المشاركة الأردنية بالمعرض تهدف إلى إيجاد فرص ونوافذ تسويقية للصناعات الغذائية الأردنية سواء داخل السوق الكندية وأسواق الدول المشاركة بالمعرض.


وبين الخضري أن المعرض الذي سيقام بدورته التاسعة عشرة ولمدة ثلاثة أيام ستكون المشاركة الأردنية فيه للمرة الثالثة عشرة وتضم شركات تعمل في مجال صناعات غذائية متعددة منها القهوة والتوابل والبهارات والحلويات.
وأكد الخضري أن المعرض يشكل فرصة مهمة أمام الشركات الأردنية للترويج لمنتجاتها والاطلاع على آخر التطورات والتكنولوجيا الحديثة في مجال التصنيع الغذائي بما يسهم في تطور ورفع سوية المنتجات الوطنية بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.


وبحسب الخضري فإنه من المتوقع أن يشارك بالمعرض أكثر من 500 عارض يمثلون حوالي 50 دولة ما يشكل فرصة لفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية.
وأكد الخضري أن السوق الكندية تعتبر من الأسواق الواعدة أمام المنتجات الوطنية وهناك فرص واسعة لدخول الصناعة الوطنية في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين والتي توفر فرصا كبيرة وحافزا لتنشيط التجارة وتعزيز فرص الاستثمار في الأردن.


ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية تجارة حرة هي الأولى التي توقعها كندا مع دولة عربية، وقعت عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ في 2012.


ولفت الخضري، إلى أهمية الصادرات الصناعية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والتوسع بالاستثمارات القائمة وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب تعزيز احتياطي الأردن من العملات الأجنبية.

 




 

 


 

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