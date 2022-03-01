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الثلاثاء، 01-03-2022 12:13 م

شركات عمرة تنهي اجراءات حافلات جديدة وتوقع بانتعاش الرحلات

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الوكيل الإخباري - قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر، إن عدة شركات سياحية جديدة انهت اجراءات ترخيص الحافلات السياحية الخاصة بنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة خلال موسم العمرة لهذا العام.

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وبيّن الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" أن أغلب حافلات نقل المعتمرين في الأردن جديدة، مؤكداً انها تخضع للفحص الفني من قبل الجهات المعنية، وآمنة تماماً لرحلات العمرة والحج.

 

وحول قرار إلغاء إجراء فحوصات كورونا على المعابر، اوضح الشاعر أن هذا القرار سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الإقبال على أداء مناسك العمرة.


وأشار إلى أن توقعات بارتفاع الإقبال على أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك بالتزامن مع الاجراءات التخفيفية التي سهلت وخفضت من تكاليف السفر .


وقال الشاعر، لـ"الوكيل الإخباري" بوقت سابق إن قرار إلغاء فحص كورونا للقادمين للمملكة، سوف يقلل من أسعار رحلات العمرة بواقع 70 ديناراً على كل معتمر، وأن يعود السعر إلى ما كان عليه سابقاً من من 230-240 ديناراً.

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